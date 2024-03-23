“Нежелательный клиент: Пригожин был вынужден закрыть пенсионный счет в Швейцарии

Иосиф Пригожин поделился историей закрытия своего счета в швейцарском банке с журналистами. После двадцатилетнего сотрудничества с финансовым учреждением, банк внезапно прекратил обслуживание российского продюсера, объявив его “нежелательным клиентом”.
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