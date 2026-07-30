Медведев отметил особую важность поиска пропавших без вести бойцов СВО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на молодежном форуме «Гвардейск» заявил об особой важности поиска пропавших без вести военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.
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