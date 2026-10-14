Молжаниновские ...
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Молжаниновские вести

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Жители Молжаниновского смогут лично обсудить вопросы реновации с экспертами

В октябре у москвичей, в том числе и у жителей Молжаниновского района, появится возможность получить ответы на волнующие вопросы о программе реновации из первых уст.

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