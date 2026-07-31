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Аргументы недели

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Блогер Мармеладова осуждена условно на три года за распространение порнографии

Блогер Мармеладова осуждена условно на три года за распространение порнографии

Мещанский районный суд Москвы приговорил секс-блогера Софью Вершинину (известна как Соня Мармеладова) к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

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