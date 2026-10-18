Жадность и корысть могут пришибить любые самые высокие намерения и душевные порывы, ведь так хочется купить для себя новенькую портупею и красивенькую кобуру для пистолета.
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Взяточничество - зло, но корень его - в безнаказности лжи. Осёл ходит по кругу, перемалывая зерно, а правохранителям такой "ход" глуп!
Колокольцев вместо того чтоб порядок навести у себя в ведомстве все по форумам ездит и взаимодействие организовывает А у него направо-налево Взял взятку однажды,возьмет и дважды. Разве можно держать в эшелонах власти коррупционеров? Гнать таких надо поганой метлой.А иначе какая же будет справедливость?
Какая портупея...? автор Йэббанулся. А кроме того кто не умеет взятки брать - сидят в тюрьме, а кто умеет вот на таких сборищах -
Взял взятку однажды,возьмет и дважды. Разве можно держать в эшелонах власти коррупционеров? Гнать таких надо поганой метлой.А иначе какая же будет справедливость?
Понять, простить и отпустить. Ну чё вам жалко каких-то 200 тысяч? Судья краснодарский такие деньги за полчаса зарабатывает. А по совести надо перенять опыт Ли Куан Ю.
Интересно: гайцы же - по ВУ, не анискины , а вот гайцов - по ротации в участковые, и - наоборрт
на зону срочно.