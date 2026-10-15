Бывший заместитель главы администрации Таганрога Егор Долматов арестован Ленинским районным судом Ростова-на-Дону до 12 декабря 2026 года по обвинению в получении взятки в размере 360 тысяч рублей за покровительство при заключении муниципальных контрактов по благоустройству города.
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