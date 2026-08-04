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Винисиус: «Моуринью хочет, чтобы я оставался таким, каким и был всегда: счастливым, жизнерадостным, играл в свой футбол»

Вингер « Реала » Винисиус Жуниор поделился мыслями о ходе предсезонной подготовки. Бразилец находится второй день в расположении команды, вернувшись после отдыха на фоне выступлений на ЧМ-2026.

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