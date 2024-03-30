Приметы и поверья на 31 марта 2024 года, что нельзя делать в этот день Татьяна Орлонская Согласно древним обычаям, в последний день марта народ воздавал почести святому Иоанну, считая, что он послал бы дожди на землю.
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