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XXIV Конгресс РОУ объединит специалистов для обсуждения актуальных проблем урологии

XXIV Конгресс РОУ объединит специалистов для обсуждения актуальных проблем урологии

12–14 сентября в Екатеринбурге состоится XXIV Конгресс Российского общества урологов, в котором примут участие врачи со всей страны, ближнего и дальнего зарубежья для обмена опытом и знакомства с самыми последними достижениями в сфере урологии.

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