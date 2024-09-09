XXIV Конгресс РОУ объединит специалистов для обсуждения актуальных проблем урологии

12–14 сентября в Екатеринбурге состоится XXIV Конгресс Российского общества урологов, в котором примут участие врачи со всей страны, ближнего и дальнего зарубежья для обмена опытом и знакомства с самыми последними достижениями в сфере урологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии