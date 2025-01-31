После охвативших ВСУ скандалов и увольнений командиров подразделений, генералы будут перестраховываться – и на одну бумагу делать ещё несколько справок, что ещё больше парализует и без того имеющую репутацию «бумажной» украинскую армию.
Офицер ВСУ: «Нас под Киевом спасла формула успеха вермахта»
Комментарии
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Регина Толстоброва
Все у них на обмане и очковтирательстве. Да какая вы армия если Гитлеру поклоняетесь. Вас надо казнить всех тогда, как военных преступников.
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11 час.
А Кудасов
Этому они у наших научились. А мы - от китайцев переняли. А они с "бумажным тигром" ещё когда во всю боролись. А мы не стали, наоборот развивали как и увеличивали число бесполезных чиновников, которые эти бумаги плодили на которые полезные должны были отвечать вместо занятия своим делом. Давненько было в советское. В одну нашу область с дружеским от побратимов из ЧССР приехали руководители медицины их области. В конце естественно застолье. Их главный по ходу спросил нашего министра ЗО области (тогда появились такие) сколько чиновников в его министерстве? Тот спросив из своих ответил - 95. Чех ахнул: как, а нас всего двое, я и вот напарник. А область их не меньше. Это мне рассказал один главврач много позже. Решил узнать, имея возможность, сколько пашут в МЗО области тогда. Ответ - 125 штатных и около 60 привлечённых. На местах врачи стонали от величины писанины.
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11 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
А сейчас меньше? Сейчас на местном уровне, могут принимать решения об открытии очередной кадровой должности. Если в одном месте человек уходит на пенсию по выслуге, то ему уже подготовили должность в теплом кресле и с хорошим стабильным окладом. Появились в районном масштабе множество экспертов-специалистов. В Советском союзе у нас в поселке, был председатель поссовета и его секретарь, а количество населения было гораздо выше нынешнего. Сейчас зайдешь в поссовет и что видишь? Набито здание поссовета сидящими в креслах специалистами-экспертами. Правда сейчас поссовет уже не поссовет, а администрация поселкового муниципалитета. А еще есть Администрация районого управления и его работники не помещаются в трехэтажное здание и построили еще одно здание рядом. А самый главный в этом дополнительно построеном здании, кто бы Вы думали? Архивариус и еще у него два заместителя. Архивариуса вечно нет на рабочем месте и всегда принимает посетителей один из заместителей-главный эксперт.
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8 час.
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