Офицер ВСУ: «Нас под Киевом спасла формула успеха вермахта»

Регина Толстоброва Все у них на обмане и очковтирательстве. Да какая вы армия если Гитлеру поклоняетесь. Вас надо казнить всех тогда, как военных преступников.

А Кудасов Этому они у наших научились. А мы - от китайцев переняли. А они с "бумажным тигром" ещё когда во всю боролись. А мы не стали, наоборот развивали как и увеличивали число бесполезных чиновников, которые эти бумаги плодили на которые полезные должны были отвечать вместо занятия своим делом. Давненько было в советское. В одну нашу область с дружеским от побратимов из ЧССР приехали руководители медицины их области. В конце естественно застолье. Их главный по ходу спросил нашего министра ЗО области (тогда появились такие) сколько чиновников в его министерстве? Тот спросив из своих ответил - 95. Чех ахнул: как, а нас всего двое, я и вот напарник. А область их не меньше. Это мне рассказал один главврач много позже. Решил узнать, имея возможность, сколько пашут в МЗО области тогда. Ответ - 125 штатных и около 60 привлечённых. На местах врачи стонали от величины писанины.