Секс-скандал вокруг ВОЗ в Конго назвали одним из крупнейших в истории ООН

В ООН разгорелся скандал, который уже называют одним из крупнейших в истории организации. Журналисты изучили данные официального отчета спецкомиссии, которая расследовала факты сексуального насилия над женщинами в странах Центральной Африки.
В ООН разгорелся скандал, который уже называют одним из крупнейших в истории организации. Журналисты изучили данные официального отчета спецкомиссии, которая расследовала факты сексуального насилия над женщинами в странах Центральной Африки.
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