НТВ

865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    Народ платит её же монетой - они её ненавидят, а сейчас это всё усугубилось...подставила водителя и угробили людей, ...Муж Собчак назвал...
  • Nikolai Baranixin
    И опять будущегоБогатая, процвета...
  • Nikolai Baranixin
    И опять будущегоБогатая, процвета...

Секс-скандал вокруг ВОЗ в Конго назвали одним из крупнейших в истории ООН

Секс-скандал вокруг ВОЗ в Конго назвали одним из крупнейших в истории ООН

В ООН разгорелся скандал, который уже называют одним из крупнейших в истории организации. Журналисты изучили данные официального отчета спецкомиссии, которая расследовала факты сексуального насилия над женщинами в странах Центральной Африки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх