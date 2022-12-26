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В 2023 году в Россию привезут Kia K5 мощностью 240 л.с.

В 2023 году в Россию привезут Kia K5 мощностью 240 л.с.

Один из крупных российских дилеров пообещал привезти в начале 2023 года в РФ Kia K5 из Китая. Предполагаемая цена автомобиля, который появится по системе параллельного импорта, составит 3 403 970 рублей, сообщила 26 декабря «Российская газета».

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