В 2023 году в Россию привезут Kia K5 мощностью 240 л.с.

Один из крупных российских дилеров пообещал привезти в начале 2023 года в РФ Kia K5 из Китая. Предполагаемая цена автомобиля, который появится по системе параллельного импорта, составит 3 403 970 рублей, сообщила 26 декабря «Российская газета».