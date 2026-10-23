Ваш браузер не поддерживает видео. Для оперативного реагирования на заявки местных жителей на территории муниципалитета созданы 3 участка и 8 секторов для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.