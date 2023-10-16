В Химках до сих пор не везде подключили отопление

Жители подмосковно округа уже неделю мерзнут из-за аварий на теплотрассах.«Спасите Химки! Замерзаем!!! Нет отопления! Его так и не включили! В некоторых домах нет даже горячей воды!» Это сообщение в откликах к посту губернатора Андрея Воробьева появилось сегодня утром в 10.