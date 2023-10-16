Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 939 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Сдадуться как Азов и лука мешок.Что происходит в ...
  • sorsw
    Она, ха-ха-ха, хочет ответственность переложить! А не пора ли на все еврожопные хотелки нашим дипбойцам х... положить?!МИД: Молдавия чер...
  • Надежда
    Шуфутинский знает что говорит, сам прошел "школу эмиграции"...Шуфутинский напом...

В Химках до сих пор не везде подключили отопление

В Химках до сих пор не везде подключили отопление

Жители подмосковно округа уже неделю мерзнут из-за аварий на теплотрассах.«Спасите Химки!  Замерзаем!!! Нет отопления! Его так и не включили! В некоторых домах нет даже горячей воды!» Это сообщение в откликах к посту губернатора Андрея Воробьева появилось сегодня утром в 10.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх