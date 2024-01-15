FT: Совместное фото стало главным достижением встречи по Украине в Давосе

Любые переговоры относительно урегулирования конфликта на Украине без участия Москвы не дадут результата, поэтому главным достижением встречи в Давосе стало совместное фото с большим количеством политиков, чем в предыдущие разы, считает глава бюро Financial Times в Брюсселе Генри Фой.