Китай и "лютое хамство": Бербок начала угрожать - в 15:13 всё изменилось. России даже пальцем не пришлось пошевелить

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Комментарии
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patentlil
&quot;Как будто кто-то специально набрал туда отборных чудаков &quot; - отборных ИДИОТОВ! Куда делись ДЕ Голль, Миттеран, Коль????????
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2 час.
Daddy Bo
А туда же, куда ушли Линкольны, Вашингтоны, Рузвельты и Кеннеди: выродились в результате отрицательной селекции во всяких Бушей и Байденов.
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1 час.

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