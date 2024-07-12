Песков: Москве известно о планах Турции по вступлению в ШОС, есть темы для обсуждения

Как отметил в беседе с журналистами в пятницу, 12 июля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Москве известно о намерении Турции присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества, однако есть определенные противоречия, связанные с позицией Турции как члена НАТО по основополагающим вопросам, и вопросы для обсуждения.