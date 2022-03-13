Происшествия

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В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли трое детей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх малолетних в результате пожара в городе Котельниче по признакам преступления, предусмотренного ст.

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