В Кировской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли трое детей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх малолетних в результате пожара в городе Котельниче по признакам преступления, предусмотренного ст.
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