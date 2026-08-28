Мошенник убедил бийчанку сделать "последний шаг" перед заветной крупной прибылью

Женщина прошла все "верификации" и "синхронизировалась между банковскими системами" Мошенники обманули 53-летнюю жительницу Бийска и похитили у нее 1,3 млн рублей, пообещав большой заработок на "инвестициях", сообщает алтайское МВД.
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