Мошенник убедил бийчанку сделать "последний шаг" перед заветной крупной прибылью

Женщина прошла все "верификации" и "синхронизировалась между банковскими системами" Мошенники обманули 53-летнюю жительницу Бийска и похитили у нее 1,3 млн рублей, пообещав большой заработок на "инвестициях", сообщает алтайское МВД.