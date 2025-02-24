Брянцам сообщили о новых отключениях электроэнергии с 24 февраля

Согласно данным, отключения коснутся ряда адресов в городе и районах области. Публикуем график.С 24 февраля по 2 марта жителей Брянска и области ждут временные неудобства, связанные с отключениями электроэнергии.
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