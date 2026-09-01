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Падение «парня с беспилотниками»: как Хегсет съел Дрисколла

Падение «парня с беспилотниками»: как Хегсет съел Дрисколла

Министр армии США Дэн Дрисколл уходит со своего поста. Об этом официально заявили в Пентагоне. Источник фото: Getty Images С того момента, как в Пентагоне воцарился Пит Хегсет, бывший офицер Национальной гвардии и политический комментатор Fox News, громоздкую бюрократическую машину американской армии сотрясают чистки и громкие увольнения.

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