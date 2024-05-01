Рынки ждут экономических данных по США и решения ФРС

Значительная часть мировых бирж в среду закрыта из-за праздников, однако в США торги состоятся, и там день ожидается насыщенным – выйдет ряд макроэкономических показателей, а вечером станут известны итоги заседания ФРС.
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