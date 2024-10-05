«От «Спартака» можно ожидать чего угодно, но нынешний «Ростов» красно-белым не помеха». Давыдов о матче 11-го тура РПЛ

Игра 11-го тура Мир РПЛ пройдет сегодня в Москве. «Насколько принципиальная игра для Карпина против «Спартака»? Даже если бывший спартаковец говорит, что ему без разницы, что игра непринципиальная — все равно где-то сидит.
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