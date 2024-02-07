Постпред Небензя: ВСУ специально ударили по Лисичанску в выходной

Украинские военные неслучайно ударили в Лисичанске по пекарне и в выходной день. Они рассчитывали убить как можно больше мирных жителей, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России при международной организации Василий Небензя.
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