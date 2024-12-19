Проверенный бизнес диаспор: 300 тысяч рублей как с куста. Русским вход воспрещён

Есть сферы бизнеса, где мигранты, не являясь высококвалифицированными работниками, получают по 300 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Суды пачками высылают русских» Депутат Михаил Матвеев внёс законопроект о запрете депортации из России русских и участников СВО
- Жена киргиза рассказала много лишнего о выдворении мужа и отца троих детей из России. Торт с надписью "Будущему миллиардеру"
- "Чтобы нас не кошмарили, будем к ним добрее". Депутат призвал перестать нежничать с мигрантами: "Депортировать полностью"
Свежие комментарии