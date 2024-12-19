Отец Тиммы о слезах Седоковой: «Ад начался с ее вмешательства в нашу семью»

Вчерашнее заявление Анны Седоковой о том, что последние несколько лет своей жизни она провела в настоящем аду, сильно задело отца ушедшего Яниса Тиммы, который не смог не прокомментировать заявление своей невестки.
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