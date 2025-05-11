Свое возмущение по поводу глумливой акции украинских и прибалтийских активистов на кладбище советских воинов в Варшаве высказал представитель клуба «Польская мысль» 10 мая на страницах одноименной газеты.
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