NIH Ends Biodefense Focus, Signs Pact With Department Of War Authored by Paul D. Thacker via The DisInformation Chronicle, Senior officials inside the Department of Health and Human Services (HHS) were baffled late last week when Congresswoman Rosa DeLauro issued a statement that Pentagon officials are trying to "raid" NIH funds to cover defense shortfalls.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым