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NIH Ends Biodefense Focus, Signs Pact With Department Of War

NIH Ends Biodefense Focus, Signs Pact With Department Of War

NIH Ends Biodefense Focus, Signs Pact With Department Of War Authored by Paul D. Thacker via The DisInformation Chronicle, Senior officials inside the Department of Health and Human Services (HHS) were baffled late last week when Congresswoman Rosa DeLauro issued a statement that Pentagon officials are trying to "raid" NIH funds to cover defense shortfalls.

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