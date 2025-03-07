"Самолет": женщины чаще, чем мужчины выбирают практичное жилье

Женщины при выбор квартиры первостепенно обращают внимание на практичную планировку, а для мужчин в первую очередь важны удобства и окружающая инфраструктура, пишет издание "Известия" со ссылкой на данные исследования группы "Самолет".
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