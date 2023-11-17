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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайл Хайнс первым в истории Евролиги провел 400-й матч за карьеру

Центровой «Милана» Кайл Хайнс в четверг добрался до отметки в 400 проведенных матчей за карьеру. 37-летний Хайнс сделал это во встрече с «Анадолу Эфесом» (92:76).

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