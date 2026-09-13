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ФедералПресс

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Полковник Матвийчук ответил, когда Украина может принять условия РФ

Полковник Матвийчук ответил, когда Украина может принять условия РФ

МОСКВА, 13 сентября, ФедералПресс. Представители киевского режима пока не намерены идти на уступки России в вопросах территорий, о чем ранее заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

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