В Роскачестве рассказали, можно ли вернуть бракованные запчасти для авто

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, можно ли вернуть бракованные запчасти для автомобиля. «Если купленные автозапчасти оказались с дефектом, по закону о защите прав потребителей их можно вернуть и получить назад деньги или аналогичные, но исправные детали.
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