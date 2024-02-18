В Роскачестве рассказали, можно ли вернуть бракованные запчасти для авто

В пресс-службе Роскачества рассказали RT, можно ли вернуть бракованные запчасти для автомобиля. «Если купленные автозапчасти оказались с дефектом, по закону о защите прав потребителей их можно вернуть и получить назад деньги или аналогичные, но исправные детали.