❗️⚡️По информации, распространяемой рядом украинских источников, одним из объектов недавнего удара БПЛА-камикадзе «Герань-2/3/4» и, вероятно, малозаметных тактических крылатых ракет «Дань-Т» стало производственное предприятие польской компании Cersanit, расположенное в Житомирской области.
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