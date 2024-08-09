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Царьград

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"Надежда только на Россию": Одесситы просят освободить их от бесчинства киевского режима

"Надежда только на Россию": Одесситы просят освободить их от бесчинства киевского режима

От жителей Одессы поступают обращения с просьбой оказать помощь в освобождении города от произвола киевской власти.

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Комментарии
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Альберт Аммосов
Сами одесситы что-то делают для освобождения от найистов? Или подавай им все на тарелочке с голубой каемочкой
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20 час.

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