«Ошибка 300201» не даёт поиграть в Diablo IV ни пользователям пробной версии, ни пок...

«Ошибка 300201» не даёт поиграть в Diablo IV ни пользователям пробной версии, ни покупателям — Blizzard не может решить проблему уже третий деньВместе с осенней распродажей в Steam на днях начался период бесплатного доступа к фэнтезийному ролевому экшену Diablo IV, однако многие поиграть до сих пор не могут — причём не только в сервисе Valve.