Путин встретится с главой торгово-промышленной палаты Катыриным

Президент России Владимир Путин проведёт в четверг встречу с Сергеем Катыриным, главой торгово-промышленной палаты, для обсуждения значимых функций палаты в поддержке бизнеса в различных секторах экономики.
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