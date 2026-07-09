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Царьград

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Путин встретится с главой торгово-промышленной палаты Катыриным

Путин встретится с главой торгово-промышленной палаты Катыриным

Президент России Владимир Путин проведёт в четверг встречу с Сергеем Катыриным, главой торгово-промышленной палаты, для обсуждения значимых функций палаты в поддержке бизнеса в различных секторах экономики.

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