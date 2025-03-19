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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барко о 2:1 с «Зенитом»: «Спартак» сделал очень важный шаг — обыграл одного из лидеров. Но мы должны продолжать работать»

«Нужно идти от игры к игре. Думаю, благодаря победе над «Зенитом» мы сделали очень важный шаг — обыграли одного из лидеров.

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