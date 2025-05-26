Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. «Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — говорится в Telegram представителя ведомства.
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