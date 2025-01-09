Продвижение ГрВ «Север» на Курском фронте за сутки составило более 2,4 км

Согласно официальному сообщению Министерства обороны России, потери врага на Курском направлении за минувшие сутки составили до 190 военных, группировка войск «Север» выбивает противника из опорников между Гуево и Куриловкой, а также в лесополосах Суджанского района.
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