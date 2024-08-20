Ядовитая змея укусила жителя Владивостока на детской площадке

Во Владивостоке ядовитая змея оказалась на детской площадке и укусила мужчину. Его срочно доставили в отделение реанимации тысячекоечной больницы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу медучреждения.
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