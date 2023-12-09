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Мировое обозрение

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Представители автотранспортной отрасли США обратились к властям страны с призывом оказать поддержку разработке автопилота

Представители автотранспортной отрасли США обратились к властям страны с призывом оказать поддержку разработке автопилота

Осень этого года для компании Cruise, создающей технологии автопилота, оказалась серьёзным испытанием, поскольку после октябрьского ДТП с наездом на пешехода она лишилась двоих руководителей, стоявших у истока, и до сих пор не решилась возобновить беспилотные поездки за пределами Калифорнии.

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