Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Задержан начальник полиции аэропорта Сочи. Он за взятки разрешал провозить шестнадцатые айфоны из Дубая без деклараций.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Задержан начальник полиции аэропорта Сочи. Он за взятки разрешал провозить шестнадцатые айфоны из Дубая без деклараций.
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