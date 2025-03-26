Путин присвоил почётное звание депутату Орловского облсовета Грачёву

Накануне, 25 марта, президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания Героя Труда, почётных званий, а также о награждении орденами, медалями и знаками отличия за заслуги в различных областях.
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