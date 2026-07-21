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Ширер о смерти Кигана: «Мой герой, мой тренер, мой друг. Спи спокойно, босс»

Бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер отреагировал на новость о смерти Кевина Кигана .

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