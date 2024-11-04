Англосаксы готовят Европу к вооруженному конфликту с РФ при провале Киева. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее», трансляция выступления доступна на сайте ведомства.
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