Лавров заявил о готовящемся вооруженном конфликте Европы против России при одном условии

Англосаксы готовят Европу к вооруженному конфликту с РФ при провале Киева. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее», трансляция выступления доступна на сайте ведомства.