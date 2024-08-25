Алаудинов: в Курской области идут бои, но обстановка под контролем

Боевые действия в Курской области шли накануне без перерыва, но обстановка находится под контролем. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.