Владимир Путин встретился с лауреатами и победителями профессиональных конкурсов Минпросвещения России

Президент России Владимир Путин 5 октября встретился с лауреатами и победителями конкурсов «Учитель года», «Директор года», «Первый учитель», «Воспитатель года», «Мастер года», «Советник года», «Сердце отдаю детям», «Лучший учитель родного языка и родной литературы», «Учитель-дефектолог», «Педагог-психолог» и финалистами телевизионного шоу «Классная тема!» 2026 года.
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