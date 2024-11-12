Стали известны подробности пожара на пер. Первомайском 🔥🔥🔥 11 ноября в 23:39 ч. на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Новоаннинском.
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Стали известны подробности пожара на пер. Первомайском 🔥🔥🔥 11 ноября в 23:39 ч. на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Новоаннинском.