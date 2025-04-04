Захарова: атаки ВСУ подтверждают нежелание Киева достичь прекращения огня

МОСКВА, 4 апреля, ФедералПресс. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что продолжающиеся атаки Вооруженных сил Украины на мирное население России свидетельствуют о том, что Киев не стремится к прекращению огня.