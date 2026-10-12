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Царьград

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Подожгли директора: школы Франции превратились в опасные места, заявила Ле Пен

Подожгли директора: школы Франции превратились в опасные места, заявила Ле Пен

Лидер "Национального объединения" связала это с продолжающимися протестами старшеклассников, которые в ряде городов переросли в погромы, нападения и поджоги.

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